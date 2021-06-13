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رسمياً.. الكنيست الإسرائيلي يمنح الثقة لحكومة التغيير برئاسة بينيت

13 - يونيو - 2021
نفتالي بينيت ويائير لابيد

نفتالي بينيت ويائير لابيد

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صادق الكنيست رسمياً، مساء الأحد، على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

وأفادت قناة الكنيست، بأن الجلسة الكاملة للكنيست تمنح الثقة لحكومة بينت-لابيد بتأييد 60 ومعارضة 59 – رسميا نفتالي بينيت هو رئيس وزراء “إسرائيل” الجديد.

وأعلنت حكومة الوحدة الجديدة بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد مساء يوم الأحد ، لتأكيد دور بينيت الجديد كرئيس وزراء لإسرائيل وإنهاء حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي دام 12 عامًا.

وجاء التصويت بعد جلسة صعبة في الكنيست، تعرض خلالها بينيت لمضايقات متكررة من قبل أعضاء كنيست من الليكود والحزب الصهيوني الديني، حيث تمت إزالة عدد من أعضاء الكنيست من الجلسة الكاملة.

وبدأ التصويت بعد الساعة 8:20 مساءً.

وصوت الكنيست على تعيين ميكي ليفي برئاسة حزب يش عتيد رئيسا جديدا للكنيست.

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