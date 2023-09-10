رسمياً.. الهند تسلم رئاسة مجموعة العشرين للبرازيل

سلمت الهند الأحد رسميا للبرازيل رئاسة مجموعة العشرين في المراسم الختامية للقمة السنوية للمجموعة التي عقدت في نيودلهي.

وأكمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العملية بتسليم مطرقة رئاسة‭‭ ‬‬المجموعة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت 8\9\2023 قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يخضع للاعتقال إذا حضر قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في البرازيل.

وفي حديث على هامش اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي عبر برنامج فيرست بوست الإخباري، قال لولا إنه سيتم توجيه الدعوة لبوتين لحضور قمة العام المقبل.

وأضاف أنه هو نفسه يعتزم حضور اجتماع مجموعة بريكس للدول النامية المقرر عقده في روسيا قبل اجتماع ريو.

وقال لولا “أعتقد أن بوتين يستطيع التوجه بسهولة إلى البرازيل.. ما يمكنني قوله لكم هو إنني إذا كنت رئيسا للبرازيل وأتى (بوتين) إلى البرازيل فمن المستحيل أن يتم إلقاء القبض عليه”.