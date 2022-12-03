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رسمياً.. ايران تعلن عن بدء بناء محطة جديدة للطاقة النووية

منذ 39 دقيقة
إيران

إيران

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أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، أن طهران بدأت بناء محطة جديدة للطاقة النووية في جنوب غرب البلاد.

ويأتي ذلك وسط توترات مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الشاملة المفروضة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

والشهر الماضي، أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها العميق” بشأن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، وتطوير قدراتها الصاروخية البالستية، عقب إعلان طهران أنها باشرت في إنتاج اليوارنيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة في منشأة فوردو.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي: “سنتأكد من أن تكون كل الخيارات متاحة للرئيس”، مضيفا “بالتأكيد لم نغير وجهة نظرنا في أننا لن نسمح لإيران بامتلاك القدرة (لحيازة) السلاح النووي”.

الموقف الإيراني

أعلنت إيران مضيها قدما في تخصيب اليورانيوم الذي تخشى الحكومات الغربية أنه جزء من برنامج سري للأسلحة النووية.

أوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن “إيران بدأت ولأول مرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة في مجمّع فوردو النووي”، وأكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي المعلومة في وقت لاحق.

لطالما نفت إيران أن يكون لديها أي طموح لتطوير قنبلة ذرّية، مؤكّدة أن نشاطاتها النووية هي للأغراض المدنية فقط.

    المصدر :
  • وكالات

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