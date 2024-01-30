رسمياً.. بوركينا فاسو تبلغ إيكواس بالمغادرة

أظهر إخطار اطّلعت عليه رويترز الثلاثاء أن بوركينا فاسو أبلغت رسميا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بقرارها مغادرة التكتل.

وكان الإخطار المقدم من وزارة خارجية بوركينا فاسو إلى مفوضية إيكواس بتاريخ أمس الاثنين 29 يناير\كانون الثاني.

كما أبلغت وزارتا خارجية مالي والنيجر مفوضية إيكواس بقراريهما مغادرة التكتل في إخطارين أمس الاثنين 29\1\2024.

ويعد قرار الدول الثلاث بالخروج من إيكواس، والذي أُعلن في بيان مشترك متزامن بثته قنواتها التلفزيونية الوطنية الأحد، بمثابة ضربة لجهود التكامل الإقليمي التي تبذلها الهيئة بعد أن علقت عضوية الدول الثلاث عقب انقلابات.