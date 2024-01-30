الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسمياً.. بوركينا فاسو تبلغ إيكواس بالمغادرة

منذ 3 ساعات
علم بوركينا فاسو

علم بوركينا فاسو

A A A
طباعة المقال

أظهر إخطار اطّلعت عليه رويترز الثلاثاء أن بوركينا فاسو أبلغت رسميا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بقرارها مغادرة التكتل.

وكان الإخطار المقدم من وزارة خارجية بوركينا فاسو إلى مفوضية إيكواس بتاريخ أمس الاثنين 29 يناير\كانون الثاني.

كما أبلغت وزارتا خارجية مالي والنيجر مفوضية إيكواس بقراريهما مغادرة التكتل في إخطارين أمس الاثنين 29\1\2024.

ويعد قرار الدول الثلاث بالخروج من إيكواس، والذي أُعلن في بيان مشترك متزامن بثته قنواتها التلفزيونية الوطنية الأحد، بمثابة ضربة لجهود التكامل الإقليمي التي تبذلها الهيئة بعد أن علقت عضوية الدول الثلاث عقب انقلابات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مبنى الأونروا
الخارجية الروسية تدعو إلى التحقيق في المزاعم الموجهة ضد الأونروا
وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات.. ارتفاع أسعار النفط
إيتمار بن غفير
بن غفير يتوعد بانسحابه من حكومة نتنياهو حال التوصل لـ اتفاق غير محسوب مع حماس

الأكثر قراءة

دبابة للجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
تفاصيل خطيرة.. نيويورك تايمز تكشف الخطوط العريضة لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بغزة
عدنان أبو ستة وهو يقفز فرحا صارخا "ولّعت" بعد تدميره دبابة إسرائيلية
غزة تحت النار
استشهاد عاهد أبو ستة صاحب الصرخة الشهيرة "ولّعت"
شعار حركة حماس
تجار الدم.. حماس تحذر من مؤسسات وشخصيات تدعي جمع التبرعات للقدس وغزة