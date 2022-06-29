رسمياً.. حلف الأطلسي يدعو فنلندا والسويد للانضمام لعضويته

قال بيان نشرته قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في مدريد الأربعاء إن الحلف دعا السويد وفنلندا للانضمام إلى عضويته.

وذكر البيان “ضم فنلندا والسويد سيجعل (الحلفاء) أكثر أمنا، وسيزيد من قوة حلف شمال الأطلسي وسيزيد من أمن منطقة أوروبا والأطلسي” مضيفا أن الحلف وافق أيضا على مفهوم استراتيجي جديد.

ووصف البيان روسيا بأنها “التهديد الأكبر وأكثر تهديد مباشر لأمن الحلفاء” في انعكاس لتدهور حاد في العلاقات مع موسكو منذ غزوها أوكرانيا.

وتعهد الحلف بتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ووافق على حزمة دعم تهدف لتحديث قطاع الدفاع لديها.

وفي الوقت نفسه، قرر الحلف تعزيز الردع والدفاع فيه بشكل كبير.

ووصف الحلف في البيان الصين بأنها تشكل تحديا لمصالحه وأمنه وقيمه وقال إنها دولة تسعى لتقويض النظام الدولي المبني على قواعد.

من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن روسيا تنظر إلى خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على أنها خطوة مزعزعة للاستقرار في وقت بدا فيه أن الدولتين ستحصلان على تسريع لإجراءات عضوية الحلف.

ونقلت إنترفاكس عن ريابكوف قوله “نعتبر أن توسيع حلف شمال الأطلسي عامل يزعزع الاستقرار فيما يتعلق بالشؤون الدولية. ولا يضيف أمنا لمن يوسعونه ولا لمن ينضمون إليه ولا لدول أخرى تعتبر الحلف تهديدا”.

وأعلنت فنلندا والسويد سعيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي في مايو أيار على خلفية قلق الدولتين من غزو روسيا لأوكرانيا مما دفعهما لاتخاذ قرار يخالف سياسة خارجية معتمدة على الحياد اتبعتها الدولتان لعقود.

وكان توسع حلف شمال الأطلسي ليصل لحدود روسيا هو بالتحديد ما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد منعه من خلال غزوه لأوكرانيا الذي يصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة” بدأت في 24 فبراير شباط.