الجمعة 25 رمضان 1442 ﻫ - 7 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسمياً.. روسيا تسجل لقاح “سبوتنيك لايت” أحادي الجرعة ضد كورونا

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 6 - مايو - 2021 5:05 مساءً
لقاح سبوتنيك الروسي ضد كورونا

لقاح سبوتنيك الروسي ضد كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلنت روسيا، الخميس، أنها سجّلت رسمياً لقاح “سبوتنيك لايت” ذو الجرعة الواحدة المضاد لكورونا خلافاً للقاحها التقليدي “سبوتنيك- في” الذي يؤخذ في جرعتين.

وأكد كل من وزارة الصحة الروسية ومركز غاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية الذي طور اللقاح والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن “سبوتنيك لايت” اجتاز بنجاح إجراءات التسجيل في البلاد، على الرغم من أن لقاح “سبوتنيك V” الذي يجري التطعيم به بجرعتين سيظل عقارا أساسيا في حملة تطعيم مواطني روسيا ضد الفيروس التاجي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اللقاح الجديد تم تطويره على أساس الفيروس الغداني من النوع الـ26، مؤكدة أن “سبوتنيك لايت” أنشأ الاستجابة المناعية لدى جميع المتطوعين الذين شاركوا في اختباره.

وأكدت الوزارة أن اللقاح يشبه إلى حد كبير الجرعة الأولى من “سبوتنيك V”، لكنه ليس بديلا عنه لكونه مخصصا لتحقيق أهداف أخرى.

وأوضحت الوزارة أن “سبوتنيك V” يشكل المناعة الأقوى لدى الناس، لكن “سبوتنيك لايت” قد يستخدم لإنشاء المناعة الاجتماعية على وجه السرعة في ظروف وبائية غير ملائمة.

بدوره، لفت صندوق الاستثمارات المباشرة إلى أن فعالية “سبوتنيك لايت”، حسب نتائج الاختبارات السريرية، تصل إلى 79.4%، ما يتجاوز مؤشر فعالية العديد من اللقاحات الذي يجري التطعيم بها بجرعتين، مشيرا إلى عدم رصد حالات لظهور أي أعراض جانبية خطيرة إثر التطعيم بـ”سبوتنيك لايت”.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة إيغور دميترييف أن هناك خطط لتصدير “سبوتنيك لايت” إلى دول أخرى مما سيتيح تسريع حملات التطعيم فيها، مضيفا أن سعر اللقاح الجديد يقل عن عشرة دولارات، فيما تضمن مواصفاته سهولة تخزينه ونقله.

وصرح رئيس مركز غاماليا، ألكسندر غينسبورغ، بأن “سبوتنيك لايت” يمثل أداة جيدة للتطعيم الأولي وإعادة التطعيم، بالإضافة إلى إمكانية دمجه مع لقاحات أخرى من أجل زيادة فعلية التطعيم.

وتجري المرحلة الثالثة من اختبارات “سبوتنيك لايت” السريرية بمشاركة أكثر من سبعة آلاف متطوع في روسيا ودول أخرى منها الإمارات، ومن المتوقع أن تصدر نتائجها الأولية في مايو الجاري.

    المزيد من أخبار العالم

    عباس عراقجي
    انطلاق جولة جديدة من محادثات فيينا الجمعة.. وإيران تعلق على موعد الاتفاق
    ارتفاع بوفيات كورونا في المكسيك
    الصحة المكسيكية: 166 وفاة و2846 إصابة جديدة بـ”كورونا”
    اميركا وايران
    واشنطن: نعمل مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصاروخ تغزو الفضاء
    وزنها 21 طنًا… العالم يترقب برعب سقوط القطعة المتبقية من الصاروخ الصيني
    باخرة كارادينيز
    المدعي العام المالي يمنع بواخر الكهرباء التركية من مغادرة لبنان
    فادي أبي سمرا
    فادي ابي سمرا لـ”صوت بيروت انترناشونال”: انا شرير في “للموت” و”2020 ” انما افضل التنوع