الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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رسمياً.. ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا

منذ 8 دقائق
ليز تراس

ليز تراس

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فازت ليز تراس في السابق على زعامة حزب المحافظين الحاكم اليوم الاثنين وستصبح رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة خلفا لبوريس جونسون.

وسترث الزعيمة الجديدة للحزب أغلبية برلمانية وبالتالي ستتولى رئاسة الحكومة بعد إجراءات التسليم الرسمية غدا الثلاثاء.

فبعد شهرين من عدم اليقين السياسي ارتفعت خلاله أسعار الطاقة وأضرب عشرات الآلاف من العمال، تولت تراس المهمة، بعد التغلب على آخر منافسيها، وزير المالية السابق، ريشي سوناك.

ومن مركز الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر، تم الإعلان عن الفائز برئاسة قيادة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، لتكون بذلك تراس خليفة بوريس جونسون، الذي استقال تحت الضغط تاركا ملفات شائكة لمن يخلفه.

وعلى جدول أعمال تراس الأيام القادمة، عدد من النشاطات المعلنة، تبدأ غدا الثلاثاء، تسلم المهام من بوريس جونسون؛ الذي سيلقي خطاب وداع خارج مقر الحكومة في “10 داوننغ ستريت” قبل أن يتوجه إلى بالمورال في اسكتلندا ليطلب من الملكة إليزابيث قبول استقالته.

وبعد غد الأربعاء، ستترأس تراس أول اجتماع لمجلس الوزراء تحت قيادتها، وتناقش مع أعضاء الحكومة القضايا ذات الأولوية بما في ذلك أزمة تكلفة المعيشة، وفي المساء ستكون بمجلس العموم للإجابة على أسئلة المشرعين.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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