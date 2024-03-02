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رسميا.. تقلص العجز التجاري التركي 42.3% على أساس سنوي في فبراير

منذ 50 دقيقة
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أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم السبت أن العجز التجاري تقلص 42.3 بالمئة على أساس سنوي إلى سبعة مليارات دولار في فبراير /شباط.

وأضاف بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 13.6 بالمئة إلى 21.86 مليار دولار في فبراير شباط، بينما انخفضت الواردات 8.5 بالمئة إلى 28.87 مليار دولار.

والشهر الفائت كشف وزير التجارة التركي عمر بولات أن العجز التجاري تقلص 56.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.17 مليار دولار في يناير كانون الثاني، وهو تطور قد يؤدي إلى تحسن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد.

وأضاف بولات في مؤتمر صحفي في حينها: أن الصادرات ارتفعت 3.64 بالمئة إلى 20.03 مليار دولار في يناير كانون الثاني، بينما انخفضت الواردات 22 بالمئة إلى 26.20 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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