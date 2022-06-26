جولة جديدة من المفاوضات النووية في قطر

أعلن مستشار الوفد الإيراني في المفاوضات النووية محمد مرندي في تصريح لـ”العربي الجديد” أن إيران اختارت قطر مكانا للجولة الجديدة من المفاوضات مع القوى العالمية حول اتفاقها النووي.

وأضاف مرندي أن “استئناف المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات قريبا وهو يتوقف على الإرادة الأميركية”.

ولفت إلى أن “واشنطن لم تتخذ بعد قرارا لازما للتوصل إلى اتفاق، والقضايا العالقة بالمفاوضات هي قضايا حقوقية وفنية تشمل رفع العقوبات وتقديم ضمانات”.

واعتبر أن استئناف المفاوضات “يأتي بعدما أظهرت إيران ردا جادا على التصرفات الأميركية غير العقلانية”.