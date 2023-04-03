رسميا.. فنلندا تنضم غداً إلى حلف الناتو

قال مكتب الرئيس الفنلندي، الاثنين، إن البلاد ستصبح عضواً رسمياً في حلف شمال الأطلسي “الناتو” غداً الثلاثاء.

بدوره، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن فنلندا ستصبح الثلاثاء العضو الـ31 في الناتو.

وقال ستولتنبرغ: “غداً سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين”، موضحاً أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل.

وقال ستولتنبرغ اليوم في مؤتمر صحفي عقده عشية اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل المقرر يومي 4 و 5 أبريل: “هذا أسبوع تاريخي”.

وأكد مكتب رئيس فنلندا أن الرئيس سولي نينيستو سيتوجه إلى بروكسل للمشاركة في الحفل الرسمي للانضمام إلى الحلف، والذي سيعقد في مقر الناتو.

روسيا تتوعد

قال مسؤول روسي، إن بلاده ستعزز وجودها العسكري في الغرب والشمال الغربي ردا على انضمام فنلندا للناتو.

وقال السفير الروسي لدى مينسك، الأحد، إن بلاده ستنقل أسلحتها النووية التكتيكية إلى القرب من الحدود الغربية لروسيا البيضاء، وهو ما سيجعلها على اعتاب دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ومن المرجح أن تزيد خطوة كهذه من تصعيد المواجهة بين موسكو والغرب.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 26 مارس آذار إن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، وذلك في واحدة من أكثر الإشارات وضوحا بشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 13 شهرا.