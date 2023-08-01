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رسميًا.. بريطانيا تُصنّف أعمال "داعش" بحق الإيزيديين "إبادة جماعيّة"

منذ 22 ثانية
علم داعش

علم داعش

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اعترفت بريطانيا رسميًا اليوم الثلاثاء، بارتكاب مسلحين من تنظيم “داعش” لأعمال إبادة جماعيّة بحق الأقلية الإيزيديّة في العراق في عام 2014، وذلك قبل حلول الذكرى السنوية التاسعة لوقوع تلك الجرائم.

يأتي هذا الاعتراف بعد أن قضت محكمة ألمانية في عام 2021 على متشدد سابق في التنظيم بالسجن مدى الحياة، لتورطه في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الإيزيديين في العراق وسوريا.

كما اعترف المشرعون الألمان بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها مسلحون من تنظيم “داعش” في العراق.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد في بيان، إن “الإيزيديين عانوا معاناة كبيرة على يد التنظيم قبل تسع سنوات وما زالت تداعيات ذلك حاضرة حتى يومنا هذا. العدالة والمحاسبة أمران أساسيان من أجل أولئك الذين دُمرت حياتهم”.

وقتلت الجماعة المتشددة آلاف الإيزيديين واستعبدت سبعة آلاف امرأة وفتاة منهم وشردت معظم أبناء الأقلية الذين يبلغ عددهم 550 ألفًا من موطنهم الأصلي في شمال العراق.

    المصدر :
  • رويترز

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