"رسن" السعودية تحدد سعر تداول السهم عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي

حددت شركة رسن السعودية لتقنية المعلومات سعر السهم في الطرح العام الأولي بالبورصة المحلية عند 37 ريالا للسهم بما يمثل الحد الأقصى للسعر الاسترشادي، وفقا للبنك السعودي الفرنسي مستشار الشركة.

وتطرح الشركة 22.74 مليون سهم بما يمثل 30 بالمئة من رأس مالها. ويشير سعر الطرح النهائي إلى أن قيمة الشركة السوقية تبلغ نحو 2.8 مليار ريال (746.67 مليون دولار). وجمع الطرح عائدات بإجمالي 841.4 مليون ريال.

وشهدت البورصة السعودية، أكبر أسواق الأسهم وأكثرها سيولة في العالم العربي، طفرة في إدراج الأسهم خلال السنوات القليلة الماضية ضمن خطط عريضة لتعزيز أسواق رأس المال وتنمية القطاع الخاص وجذب استثمارات.

وبدأت رسن، التي تقدم خدمات التقنية المالية وتقنية التأمين، العمليات في عام 2017 وقدمت خدمات لنحو 7.5 مليون عميل في السعودية بحلول نهاية سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 256 مليون ريال وهامش ربح أساسي معدل بنسبة 28 بالمئة في عام 2023.