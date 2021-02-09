السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رصد سلالتين جديدتين لكورونا في إنجلترا‎

9 - فبراير - 2021
بريطانيا

بريطانيا

A A A
طباعة المقال

قالت لجنة علمية استشارية تابعة للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنه تم تحديد سلالتين جديدتين لفيروس كورونا في إنجلترا، صنفت إحداهما على أنها ”مبعث قلق“، لهما بعض أوجه الشبه مع السلالتين اللتين ظهرتا في جنوب أفريقيا والبرازيل.

وصنفت المجموعة الاستشارية لمخاطر فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة إحدى السلالتين التي رصدت أولا في بريستول على أنها ”سلالة مبعث قلق“ .

كما صنفت المجموعة السلالة الأخرى التي رصدت أولا في ليفربول على أنها ”سلالة قيد البحث“.

وتحتوي السلالتان الجديدتان على تحور يطلق عليه ”إي 484 كيه“ الذي يحدث على البروتين الشوكي للفيروس وهو نفس التغير الذي رُصد في السلالتين في جنوب أفريقيا والبرازيل وأثار قلقا على مستوى العالم.

ورصدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الآن 76 حالة إصابة بالسلالتين الجديدتين، لكنها على ثقة بأن اللقاحات ستنجح في التعامل معهما.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

الطائرة الايطالية المحطمة
بعد العثور على المروحية الإيطالية.. ما مصير الركاب؟
وزيرا دفاع أوكرانيا وبريطانيا
محادثات “مثمرة” بين وزيري دفاع أوكرانيا وبريطانيا
شرطة أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية.. توجيه اتهامات لرجل استهدف وزير الخارجية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
مجلس الوزراء
فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
المروحية الإيطالية
العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!