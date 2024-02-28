الأربعاء 18 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024 |
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رصد 11 سفينة صينية في محيط تايوان

منذ 6 دقائق
سفن قبالة التايوان

سفن قبالة التايوان

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وأوضحت الوزارة أنه خلال الـ24 ساعة التي سبقت الساعة السادسة من صباح الأربعاء (الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، أرسلت الصين 15 طائرة عسكرية و11 سفينة حربية ومنطاداً حول الجزيرة.

منذ ذلك الحين، تم رصد 15 طائرة حربية صينية إضافية على الأقل، بحسب المصدر نفسه.

ولم يسبق أن سُجل هذا العدد منذ بداية العام لأنه عادة ما يتم رصد ما بين أربع إلى ست سفن صينية خلال أربع وعشرين ساعة، وفقاً للبيانات الرسمية التايوانية.

ففي ديسمبر، تم رصد 11 سفينة صينية في محيط تايوان قبل الانتخابات الرئاسية في يناير، والتي انتهت بفوز لاي تشينغ-تي الذي تعتبره بكين “انفصالياً”.

والاثنين، اخترقت سفينة مراقبة بحرية صينية وأربعة زوارق تابعة لخفر السواحل الصيني لفترة وجيزة المياه المحيطة بجزيرة كينمن، وفقاً لوزير شؤون المحيطات التايواني كوان بي- لينغ.

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ويأتي تزايد النشاط على خلفية التوترات المتصاعدة بين بكين وتايبيه بعد حادث مميت في البحر تورطت فيه سفينة تابعة لخفر السواحل التايوانية.

ففي 14 فبراير، انقلب قارب كان يقلّ أربعة صينيين قرب كينمن خلال مطاردة خفر السواحل التايوانيين له. وقضى اثنان من أفراد الطاقم واحتُجز الراكبان الآخران اللذان تم إنقاذهما.

واتهمت بكين السلطات التايوانية بـ”السعي للتنصل من المسؤولية والتستر على الحقيقة” بشأن ملابسات هذا الحادث.

من جهته قال خفر السواحل التايواني إن القارب الصيني كان يبحر بشكل متعرج و”فقد توازنه وانقلب” أثناء محاولته الهروب من سفينة الدورية.

    المصدر :
  • رويترز

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