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رعب الهالوين في كوريا الجنوبية.. ارتفاع كارثي في عدد قتلى التدافع وسط العاصمة

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2022 9:34 مساءً
قتلى وجرحى في تدافع وسط عاصمة كوريا الجنوبية

قتلى وجرحى في تدافع وسط عاصمة كوريا الجنوبية

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قال مسؤول في جهاز الإطفاء الكوري الجنوبي إن ما لا يقل عن 120 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في تدافع وقع بعد تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط سول للاحتفال بالهالوين مساء (السبت 29-10-2022).

وقع الحادث فى حوالى الساعة 10:20 مساء بالتوقيت المحلي (13:20 بتوقيت yرينتش). وقال تشوي سونج-بيوم رئيس مركز إطفاء يونجسان إن عددا كبيرا من الأشخاص سقطوا في زقاق ضيق خلال فعاليات للاحتفال بالهالوين.

وقد يرتفع عدد الضحايا إذ لا تزال جهود الإنقاذ جارية.

وقال مسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية “المنطقة لا تزال في حالة فوضى، لذا فإننا ما زلنا نحاول تحديد العدد الدقيق للمصابين”.

وهناك أجانب بين من نُقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنه ترأس اجتماعا طارئا مع كبار مساعديه وأمر بإرسال فرق طوارئ طبية إلى المنطقة.

وقالت السلطات إنها تحقق في سبب الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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