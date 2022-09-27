رعب حقيقي بعد إعلان التعبئة.. هذا ما يدفعه الرجال الروس للهروب من روسيا!

أشارت صحيفة الغارديان إلى أن الرجال الروس يدفعون ما يزيد على ٢٧ الف دولار للهروب من البلاد على متن طائرات خاصة، بعدما أعلن الرئيس الروسي “فلاديمر بوتن” تعبئة جزئية للجيش الأسبوع الماضي،.

ووفق الصحيفة البريطانية، رصدت الشركات التي توفّر رحلات طيران خاصة ارتفاعًا حادًا في طلبات رحلات الذهاب فقط خارج روسيا. وأشار التقرير الى ان هذه الشركات تسعّر المقعد على متن الطائرة الخاصة بين 21.500$ و 27000$.

في السياق عينه، لفتت صحيفة الغارديان إلى ان الروس يتجهون الى البلدان التي لا تزال تسمح لهم الدخول من دون تأشيرة، من بينها تركيا وأرمينيا وأذربيجان. في حين أعلنت عدة دول اوروبية أنها لن تسمح للروس الهاربين من بلادهم بالدخول.

“يافجيني بيكوف”، مدير إحدى شركات الطيران أبلغ الغارديان أنهم كانوا يتلقون حوالي ٥٠ طلبًا في اليوم، لكنّ هذا الرقم ارتفع بشكل حاد حاليًا ليصبح ٥ آلاف في اليوم، قائلًا إن الوضع جنوني في هذه اللحظة.

في السياق نفسه، قال “إدوارد سيمونوف”، المدير التنفيذي لشركة الطيران FlightWay، إن الطلب على الطائرات الخاصة ارتفع ٥٠ مرة، مشيرًا الى انهم يعانون لتلبية هذه الطلبات بعد العقوبات الأوروبية التي حدّت من توفر الطائرات. قائلا: ” كل شركات الطائرات الخاصة الاوروبية غادرت السوق، وهناك طلب أكثر من العرض حاليًا ما ادى الى تحليق الأسعار”.

كذلك، لفت سيمونوف الى أنه ليس الأغنياء فقط من يطلبون استئجار طائرات خاصة، حيث أنهم باتوا يستهدفون قاعدة زبائن جديدة كليا.. أشخاص لم يستقلوا طائرات خاصة من قبل.

وكان بوتن قد أعلن تعبئة جزئية للاحتياط الأسبوع الماضي، كجزء من المرحلة القادمة من الغزو المستمر لأوكرانيا. وقد أحدث إعلان التعبئة “رعبًا” بين الروس. وقد كشف موقع غوغل عن ارتفاع البحث عن “كيفية مغادرة روسيا”،كما بيعت تذاكر السفر خارج روسيا، وأظهرت مجموعة من الصور طوابير طويلة من السيارات على نقاط حدودية روسية.