"رعب" في تركيا.. طائرة تكاد تهبط فوق رؤوس المدنيين

نجت طائرة عسكرية تركية من كارثة محققة ونفذت هبوطا اضطراريا بعد تحليق على علو منخفض للغاية وكادت تصدم أسلاك أعمدة التيار الكهربائي فوق رؤوس المارة على طريق للسيارات.

ونقلت قناة TRT Haber عن بيان وزارة الدفاع التركية أن طائرة من طراز “C-160 Transall” أقلعت من قيادة قاعدة النقل الجوي الـ12 في قيصرية بغرض التدريب ونفذت هبوطا اضطراريا بسبب عطل فني أصابها.

وأشار البيان إلى أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة وأن الطيارين والطاقم بصحة جيدة.

وظهرت الطائرة في أحد الفيديوهات التي التقطها أحد المارة بسيارته وهي تحاول تفادي السقوط، ومرت الطائرة فوق الشارع بسلام حتى اكتمال هبوطها الاضطراري.