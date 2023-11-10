رعب وهلع.. مدير مستشفى الشفاء: نسمع دوي انفجارات عنيفة في محيط المستشفى

مرضى فلسطينيون يعالجون في قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء بغزة

أكد مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، سماع دوي انفجارات عنيفة جداً في محيط المستشفى، مساء اليوم.

وقال أبو سلمية لـ”سكاي نيوز عربية” عبر الهاتف، إن “حالة من الرعب والهلع تسيطر على المرضى والعاملين بالمستشفى”.

وأكد أن “إخلاء مستشفى الشفاء يهدد حياة المرضى”.

وأفاد تلفزيون فلسطين أن القصف المكثف طال محيط مستشفى الشفاء، وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الفوسفور المحرمة دوليا في قصفه للمستشفى الذي يؤوي آلاف المدنيين”.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وجرح آخرون في قصف على نازحين بشارع صلاح الدين في قطاع غزة.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن معظم الضحايا الذين استهدفوا في الضربة كانوا من النساء والأطفال والمسنين.