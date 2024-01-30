رغم أزمة البحر الأحمر.. ميناء طنجة المغربي يُحقق زيادة سنوية غير مسبوقة في 2023

كشف ميناء طنجة المتوسط المغربي الكائن على البوابة الغربية للبحر المتوسط في تقرير بياناته السنوية، الصادر اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، عن زيادة سنوية غير مسبوقة بلغت 13.4 بالمئة في أحجام مناولة الحاويات في 2023.

وقال الميناء إن أنشطته لم تشهد تأثيرا يذكر جراء الأزمة في البحر الأحمر، لافتاً أنه شهد مناولة 8.61 مليون وحدة مكافئة عشرين قدما في 2023.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجمات منذ نوفمبر تشرين الثاني على سفن في البحر الأحمر، وهو طريق يمر به نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمي، وهو ما يقولون إنه مسعى للضغط على إسرائيل لوقف حربها في غزة.

وأظهرت البيانات أنه من حيث الأحجام، شهدت مرافئ الميناء الثلاث مناولة 122 مليون طن العام الماضي، بزيادة 13.6 في المئة، متفوقا على الموانئ الأخرى على البحر المتوسط.

وفيما يتعلق بتأثير أزمة البحر الأحمر، قالت عضو المجلس التنفيذي المكلف بالاستراتيجية للميناء لبنى غالب لرويترز “الاتجاه الحالي لمنحنى الأحجام في طنجة المتوسط وتحليل الخدمات لا يشيران إلى تأثير ملحوظ على أحجام حركة مناولة الحاويات”.

وأضافت “تعمل شركات الشحن على زيادة سرعة سفنها والتأكد من وصولها خلال اليوم المحدد”.

وقالت إن الميناء، وهو الأكبر على البحر المتوسط من حيث الطاقة والحجم، يعتزم زيادة طول الرصيف 800 متر.