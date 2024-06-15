السبت 9 ذو الحجة 1445 ﻫ - 15 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم إنفاق مليار دولار.. أكسيوس تكشف: واشنطن فشلت بوقف هجمات الحوثيين

منذ ساعة واحدة
سفينة بحرية في البحر الأحمر

سفينة بحرية في البحر الأحمر

A A A
طباعة المقال

فشلت الولايات المتحدة وحلفاءها في وقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن، بالرغم من أن واشنطن أنفقت مليار دولار للتصدي لأسلحتهم، بحسب موقع أكسيوس نقلا عن تقرير استخباري أميركي، نشر اليوم السبت.

وأفاد الموقع -نقلا عن التقرير الاستخباري- بأن البحرية الأميركية وحدها أنفقت حتى الآن مليار دولار على الذخائر للتصدي لصواريخ ومسيّرات الحوثيين في المنطقة.

وذكر الموقع أن مصالح أكثر من 65 دولة تضررت، بينما غيرت 29 شركة كبرى للشحن والطاقة مسار سفنها منذ بدء استهداف الحوثيين للسفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل في البحر الأحمر، ومن ثم السفن الأميركية والبريطانية مع الإعلان عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين.

وأكد انخفاض معدل شحن الحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 90% منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، مشيرا إلى أن الطرق التي تتخذها السفن حاليا حول أفريقيا لتجنب البحر الأحمر تستغرق ما يصل إلى أسبوعين إضافيين من السفر وتستهلك وقودا بنحو مليون دولار.

ونقل أكسيوس عن باحث أميركي قوله إنه بالرغم من الضربات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين، “إلا أن مخزونات الحوثيين من الأسلحة لا تبدو قريبة من النفاد”، وفق تعبيره.

واقرأ أيضا:

كيف وصفت واشنطن الحملة البحرية ضد الحوثيين؟

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

 

 

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

من مشاهد الدمار في جباليا بغزة
غزة تحت النار
المكتب الإعلامي بغزة: منع الأضاحي يكشف عن الوجه الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مواجهات دامية في الضفة.. إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني
غزة تحت النار
رئيسة الوزراء الإيطالية: حماس نجحت في إيقاع إسرائيل بفخ استراتيجي

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع على لبنان.. وهذا ما ينتظره!
تقرير اسرائيلي يكشف.. كيف ستكون تفاصيل الحرب الاسرائيلية على لبنان؟
غارة عنيفة على "جناتا"
فيديو.. غارة عنيفة على "جناتا" وإسرائيل تعلن اغتيال شخصية كبيرة بحزب الله