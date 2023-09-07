رغم احتمال إصابته بـ"كوفيد".. بايدن يشارك في قمة الـ20 المنقسمة

يبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، جولة آسيوية تقوده إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة الـ20 التي تبدو ضعيفة نسبياً في غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ خصوصاً، على أن يتوجّه بعد ذلك إلى فيتنام.

وتأتي زيارة الرئيس الأميركي البالغ من العمر 80 عاماً في لحظة حاسمة في لعبة التحالفات على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت الذي يتصاعد فيه نفوذ الصين وتتحدّى بشكل متزايد القوة الأميركية العظمى.

ومن المقرر أن يغادر بايدن البيت الأبيض فجراً ليتوجّه إلى القاعدة الأميركية في رامشتاين في ألمانيا، قبل أن ينتقل إلى نيودلهي الجمعة.

ورفضت الرئاسة الأميركية الإفصاح عن كيفية تعديل برنامجه، في حال ثبتت إصابته بـ”كوفيد-19″، بعد إصابة السيدة الأولى بالمرض الاثنين مع أعراض خفيفة.

وفي السياق، أفاد البيت الأبيض بأنّ بايدن خضع هذا الأسبوع لعدة اختبارات كانت جميعها سلبية.

سيحتل الرئيس الأميركي مركز الصدارة في قمة المجموعة في نيودلهي يومي السبت والأحد، وذلك في غياب الزعيمين، الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين.

ويعتزم بايدن استغلال القمة التي يرئسها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لإثبات أنّ الكتلة تبقى المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي العالمي، على الرغم من انقساماتها.

وتعدّ هذه وسيلة لتوجيه رسالة إلى بكين وإلى التحالفات المنافسة الصاعدة، بما في ذلك تحالف “بريكس”.

وأعلن بايدن الأسبوع الماضي أنه شعر “بخيبة الأمل”، لأنّ الرئيس شي سيغيب عن القمة حيث سيمثله رئيس الوزراء لي تشيانغ.