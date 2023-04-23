رغم ارتفاع أسعار ‏التذاكر.. حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ

ترتفع أسعار تذاكر الطيران فيما يقوّض التضخم القدرة ‏الشرائية، لكن شركات الطيران في أوروبا تؤكد امتلاء ‏الحجوزات الصيفية آملة في طيّ صفحة أزمتها بعد تجاوز ‏ذروة تفشي فيروس كوفيد. ‏

لم تستأنف بعض الشركات بالكامل قدرتها التشغيلية التي ‏تقلّصت خلال الأزمة الصحية، فيما تواجه شركتا “إيرباص” ‏و”بوينغ” صعوبات في تسليم الطائرات الجديدة في الوقت ‏المحدد، لكن الزبائن يقبلون على تذاكر الطيران بأعداد أكبر ‏مما كانت عليه عام 2022.‏

في ظل هذه الظروف، تتجلّى تداعيات قانون العرض ‏والطلب، ففي فرنسا مثلا زادت أسعار التذاكر بنسبة 23,6% ‏على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، وفق ما ‏تظهر احصائيات وزارة التحول البيئي.‏

من أهم أسباب ارتفاع أسعار التذاكر تنامي سعر المحروقات ‏منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ يمثّل وقود الطائرات ‏نحو 30% من تكاليف شركات الطيران.‏

في هذا الصدد، يقول الرئيس التنفيذي لشركة “إيزي جيت” ‏يوهان لوندغرين لوكالة “فرانس برس”: “بسبب ارتفاع أسعار ‏النفط بنسبة 71% على أساس سنوي، ارتفع متوسط تعريفتنا ‏بنسبة 31%”.‏

لكن هناك عوامل أخرى مثل “الزيادة الحادة للغاية في تكاليف ‏الصيانة” المرتبطة بشحّ بعض المعادن وتعطل سلاسل ‏التوريد، وفق رئيس شركتي “إير كاراييب” و”فرانش بيي” ‏الفرنسيتين مارك روشيه. ‏

كذلك يشير روشيه إلى تداعيات زيادات أجور موظفي ‏شركات الطيران على أسعار التذاكر.‏

ومع ذلك يؤكد لوندغرين أنه “لا نرى ضعفا في الطلب”، رغم ‏أن الزبائن “يبحثون عن أفضل قيمة مقابل مالهم”.‏

‏”أولوية أكبر للسفر” ‏

يشاركه الشعور المدير العام المساعد لشركة “ترانسافيا ‏فرنسا” المكلف المبيعات والتسويق نيكولا حنين ويقول إنه ‏يسمع “الكثير من التعليقات” من الزبائن الذين لاحظوا تكلفة ‏التذاكر العالية نسبياً.‏

لكن يلفت حنين إلى أنه “في الوقت الحالي، لم نر أي تأثير ‏على الطلب” رغم أن “ذلك أمر نراقبه عن كثب”.‏

ويرى لوندغرين أنه “منذ الوباء، أعطى الناس أولوية أكبر ‏للسفر”.‏

سجلت رحلات “ترانسافيا” الصيفية إلى اليونان، إحدى ‏وجهاتها الرئيسية، امتلاء بنسبة 60% بحلول منتصف نيسا ‏‏(أبريل). ‏

وفتحت الشركة وجهات جديدة (دكار، يريفان، بافوس، ‏وغيرها) وزادت أسطولها إلى 71 طائرة، وقد شهدت شركة ‏الطيران منخفض التكلفة التابعة لمجموعة “إير فرانس- كاي ‏إل إم” زيادة في قدرتها بنسبة 65% على مدى أربع سنوات.‏

والمدن المغاربية من الوجهات الأخرى التي تشهد “انتعاشا ‏مهمًا للغاية”، وذلك لأن “الناس لم يتمكنوا لفترة من زيارتها ‏لرؤية عائلاتهم”، بحسب حنين. وقد رفعت الجزائر مؤخرا ‏فقط القيود على الرحلات الجوية. ‏

بعد أن كانوا يميلون إلى الحجز في وقت متأخر جدًا أثناء ‏الوباء وسط حالة عدم اليقين بشأن إغلاق الحدود، يعود أيضا ‏تدريجياً الزبائن “الأكثر انتقائية في الأسعار” إلى سلوكهم ‏القديم، ومنه حجز تذاكرهم مقدمًا بخمسة أشهر مثلا للوجهات ‏البعيدة، وفق روشيه.‏

هناك الكثير من الأخبار السارة لقطاع الطيران الذي يعيش ‏‏”وضعا جيدا جدا، في حالة انتعاش كاملة” بعد كابوس كوفيد، ‏وفق الخبير في شركة “أليكس بارترنرز” باسكال فابر. ‏

وأشار المتخصص خلال اجتماع مع الصحافة عقد مؤخرا إلى ‏أن ارتفاع الأسعار “حقق للعديد من الشركات حجم مبيعات ‏أعلى في عام 2022 مما كانت عليه قبل الأزمة”، وقد قامت ‏شركات النقل “بتحقيق عوائد وبدأت في تقليص المديونية”. ‏

ذلك هو حال شركة “إير فرانس- كاي إل إم” التي أعلنت في ‏وقت سابق هذا الأسبوع انها “سددت بالكامل” المساعدة التي ‏نالتها من الدولة الفرنسية لتمكينها من تجاوز الأزمة الصحية.‏

لكن هناك من ينبّه من الإفراط في التفاؤل، إذ يحذّر فاعلون ‏في القطاع من تكرر نقص الموظفين خلال ذروة الموسم على ‏غرار الصيف الماضي، ما قد يسبب فوضى خبروها أيضا في ‏آذار (مارس) أثناء إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا.‏