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رغم ارتفاع إصابات كورونا.. روسيا تعيد فتح أماكن العمل

8 - نوفمبر - 2021
روسيا تسجل أرقام قياسية بكورونا

روسيا تسجل أرقام قياسية بكورونا

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أعلنت السلطات الروسية إلغاء أوامر إغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد، الاثنين، حيث تمكن معظم الروس من العودة إلى عملهم، الإثنين، لأول مرة منذ ما يزيد على أسبوع.

يأتي ذلك على الرغم من اقتراب أعداد الإصابات والوفيات جراء “كوفيد-19” من مستويات قياسية يومية مرتفعة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر/تشرين الأول أنه سيتم دفع الأجور خلال “أيام العطلة” من 30 أكتوبر/تشرين الأول حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني، في محاولة لإبطاء الزيادة في عدد الإصابات من خلال فرض أشد القيود صرامة على مستوى البلاد منذ الأشهر الأولى لتشفي الوباء العام الماضي.

لكن المسؤولين سجلوا، الإثنين، 1190 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا على مستوى البلاد في الساعات الـ24 الماضية، وهذا العدد أعلى من نظيره في الأيام التي سبقت استراحة العمل الإجبارية وأقل بخمس وفيات فقط عن الرقم القياسي الذي سجلته السلطات يوم الخميس الماضي.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 39400، بانخفاض عن ذروة 41335 السبت.

وقال الكرملين إن من السابق لأوانه الحكم على تأثير الإغلاق حتى الآن، لكنه استشهد بقول رئيس بلدية موسكو، أحد الحلفاء المقربين لبوتين، إن وضع الوباء مستقر في العاصمة.

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