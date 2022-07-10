رغم اعتراض أوكرانيا.. سيمنز تحل أزمة خط الغاز الروسي

قالت شركة سيمنز إن قرار كندا السماح بإرسال توربين خضع للإصلاح في منشأة تابعة لها في كندا إلى ألمانيا كان خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلى خط الأنابيب الروسي لتشغيله، مضيفة أنها تهدف إلى إرساله إلى هناك في أقرب وقت ممكن.

وقالت سيمنز للطاقة في بيان “قرار التصدير السياسي هو خطوة أولى ضرورية ومهمة لتسليم التوربين. حاليا، يعمل خبراؤنا بشكل مكثف على جميع الموافقات الرسمية الإضافية والخدمات اللوجستية”.

وأضافت “من بين أمور أخرى ، يشمل ذلك إجراءات مراقبة الصادرات والواردات المطلوبة قانونا. وهدفنا هو نقل التوربين إلى مكان تشغيله في أسرع وقت ممكن”.

عبرت وزارتا الطاقة والخارجية الأوكرانيتان اليوم الأحد عن “خيبة أملهما الشديدة” إزاء قرار كندا تسليم توربين روسي، خضع للصيانة في منشأة في كندا تعود لشركة سيمنز الألمانية، إلى ألمانيا.

ويعد التوربين ضروريا لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي (نورد ستريم 1) الذي تستخدمه شركة جازبروم الروسية لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي.

والشهر الماضي تحدث الكرملين عن إمكان زيادة الضخ عبر أنبوب نورد ستريم لدى استعادة مكوّنات يتم إصلاحها في كندا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي ناشد رئيس الشركة المشغلة للأنابيب في أوكرانيا سيرغي ماكوغون كندا إعادة المكونات إلى أوكرانيا وليس إلى ألمانيا.

وجاء في تعليق نشره على فيسبوك “نناشد كندا نقل جهاز التوربين (العنفة) التابع لغازبروم إلى أوكرانيا وليس إلى ألمانيا. سنسلم الجهاز لروسيا الاتحادية، ربما بعد الانتصار”.