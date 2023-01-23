رغم الأزمة السياسية.. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، الاثنين، على ارتفاع رغم احتدام الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان ووصولها إلى الذروة في الساعات الماضية.

وخلال اليومين الماضيين، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة تصر على سحب استجوابين قدمهما نائبان في البرلمان ضد وزيرين بالحكومة وكذلك سحب مشاريع قوانين، قدمها برلمانيون وتراها الحكومة مكلفة من الناحية المالية، وهو ما رفضه النواب.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 1.36 بالمئة ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.42 بالمئة والسوق الرئيسي 0.44 بالمئة ومؤشر السوق العام 1.18 بالمئة.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2.4 بالمئة وبنك الكويت الوطني 0.7 بالمئة وبنك الكويت الدولي 3.5 بالمئة .

كما ارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن العمومية 3.9 بالمئة والمتكاملة القابضة 3.3 بالمئة والاستثمارات الوطنية 2.9 بالمئة.

وبلغ حجم التداولات 279 مليون سهم وقيمتها 80.4 مليون دينار.