رغم الاحتجاجات.. رئيس وزراء سيريلانكا رئيساً للبلاد بالإنابة

لاتزال الاحتجاجات في شوارع سيريلانكا مستمرة، بالرغم من فرار رئيس البلاد الى جزر المالديف، في حين عاود المتظاهرون اقتحام مكتب، رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه ليعلن البرلمان في سريلانكا تعيينه، رئيسا للبلاد بالإنابة.

في التفاصيل، أعلن رئيس البرلمان السريلانكي ماهيدنا أبيواردانا في كلمة تلفزيونية مقتضبة الاربعاء، أن الرئيس الفار غوتابايا راجابكسا، كان منح رئيس الوزراء صلاحيات توليه رئاسة البلاد قبل رحيله.

وأضاف أن هذا المنح يعني بالضرورة أن يتسلّم ويكرمسينغه الحكم بالإنابة، وفقاً لما ينص عليه الدستور، وعلى وقع التظاهرات المناوئة، تعهد ويكرمسينغه، بالتنحي إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

جاء ذلك بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون مكتبه مطالبينه بترك السلطة فوراً، ما استدعاه فرض حظر للتجوال غرب البلاد، في حين أطقلت الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، كما أعلن حالة الطوارئ.

وأتت هذه التطورات بينما تترقب سريلانكا وصول خطاب استقالة الرئيس الفار خلال الساعات القادمة، حيث توقّع الحزب الحاكم استلام خطاب تنحي غوتابايا راجابكسا خلال ساعات.

وأضاف في بيان، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصل خطاب استقالة الرئيس، يشار إلى أن سريلانكا تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية.

وبسببها يتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.

أما الرئيس، فقد أقلعت طائرة عسكرية من طراز أنطونوف-32، من المطار الدولي الرئيسي صباح الأربعاء، وعلى متنها 4 أشخاص، بينهم هو البالغ 73 عاما وزوجته وحارس شخصي، لتحط لاحقاً بجزر المالديف.