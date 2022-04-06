رغم التدابير الاحترازية.. كورونا الصين تحلق مجددا

ظهرت الحالة الأولى من فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية في 31 كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، ويستمر هذا الفيروس القاتل حتى اليوم ولا يزال يحصد حتى اللحظة أرواح كثر، رغم اتجاه معظم الدول إلى تخفيف الاجراءات الوقائية.

من هنا، أعلنت الصين اليوم الأربعاء 6 نيسان 2022، عن تسجيل مستوى قياسي من الإصابات بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تخطّى 20 ألفاً، غالبيتها في شنغهاي حيث يتمّ التحضير لافتتاح مستشفى ميداني ضخم يتّسع لأربعين ألف سرير.

وكانت الصين منذ انتشار الفيروس، قد تمكنت حتى مارس 2021 من احتواء الجائحة إلى حدّ كبير بواسطة تدابير شديدة الصرامة معتمدة في سياق ما يُعرف بإستراتيجية صفر كوفيد.

غير أن المتحوّرة أوميكرون قوّضت هذه الإستراتيجية مع تخطّي إجمالي الإصابات اليومية الحصائل الرسمية التي سُجّلت خلال الموجة الوبائية الأولى في ووهان.

وقد أعلن البلد الأكثر تعداداً للسكان في العالم اليوم عن تسجيل 20472 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو مجموع منخفض نسبة إلى ما تسجّله الكثير من البلدان الأخرى لكنه مرتفع للصين حيث كانت مستويات الإصابات بالكاد تتخطّى المئة في شباط/فبراير.

ولم يتمّ تخطّي عتبة 10 آلاف حالة يومية إلّا الأحد.

وبحسب وزارة الصحة، لم تسجّل أيّ وفاة جديدة، وتعود آخر حالتي وفاة أعلن عنهما رسمياً في البلد إلى منتصف آذار/ مارس.

وسجّلت أكثر من 80 % من الإصابات الجديدة في شنغهاي، وهي أكبر مدينة في البلاد خاضعة لتدابير إغلاق شبه تام منذ الأسبوع الماضي.

ومن المرتقب أن تحوّل سلطات المدينة التي تضمّ 25 مليون نسمة مركزاً كبيراً للمؤتمرات والمعارض إلى مستشفى موقت ضخم بسعة 40 ألف سرير، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وكان هذا المركز يحتضن كلّ سنة معرض الواردات الذي تنظّمه السلطات الصينية.

ومع أن غالبية الحالات المسجّلة في شنغهاي لم تظهر عليها أعراض، غير أن كلّ شخص تثبت إصابته، بما في ذلك الأطفال، يُحجر في مراكز مخصصة لهذا الغرض.

وكانت هذه الإستراتيجية محط انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن الرضع يفصلون عن أهلهم إذا ما تبيّنت إصابتهم بكوفيد-19 وكان ذووهم غير مصابين بالمرض.

وفي نهاية الأسبوع، أعلنت سلطات مدينة سوجو، على بعد 70 كيلومتراً عن شنغهاي، عن اكتشاف نسخة متحوّرة من أوميكرون غير معروفة بعد على الصعيد الوطني أو الدولي.