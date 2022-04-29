رغم التراجع.. الدولار يسجل أفضل أداء شهري منذ 2015

حقق الدولار مكاسب ملحوظة في الآونة الخيرة حيث سجل أفضل أداء شهري منذ 2015، مماجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويكبح تحقيقه المزيد من المكاسب للمعدن النفيس.

ومع توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، ساد قلق في الأسواق من احتمال أن تعرقل الوتيرة السريعة للتشديد تعافي الاقتصاد العالمي.

وفي آخر تحديثات الأسعار، تراجع الدولار اليوم الجمعة عن أعلى مستوياته في عشرين عاما، لكنه لا يزال يتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ 2015.

وفي آخر أيام التداول في شهر اتسم بالتقلبات في أسواق العملة، انخفضت العملات الرئيسية على نحو طفيف.

وفي الساعة 10:47 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار 0.6 بالمئة إلى 102.98. لكنه يتجه صوب زيادة 4.8 بالمئة في شهر أبريل.

ومع تراجع الدولار تلقت عملات أخرى دعما، وارتفع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.05655 دولار.

لكن اليورو بصدد الانخفاض شهريا بنسبة 4.5 بالمئة وهو أكبر تراجع يسجله منذ 2015.

وظل تداول الين مقابل الدولار فوق مستوى 130 إذ جرى تداول الين عند 130.085 مقابل الدولار.

أما الجنيه الاسترليني فزاد أمام الدولار وجرى تداوله عند 1.2572 دولار.