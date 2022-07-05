رغم التضخم.. نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي

أظهر مسح اليوم الواقع في 5 تموز 2022 أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما في يونيو حزيران بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر أيلول مع استمرار الزيادة القوية في الطلب رغم بلوغ التضخم أعلى مستوى له في حوالي عامين.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 57.0 في يونيو حزيران من 55.7 في مايو أيار وأبريل نيسان، ليتجاوز متوسط السلسلة منذ 2008 البالغ 56.8.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.8 في يونيو حزيران من 59.3 في في مايو أيار، ليتجاوز أيضا متوسط السلسلة البالغ 61.4.

وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال “دعمت الزيادة القوية في مستويات الأعمال الجديدة اتجاه الصعود، مما شجع الشركات على زيادة إنتاجها بقوة وإجراء عمليات شراء أكبر لمدخلات الإنتاج”.

وتابع “غير أن أحدث البيانات تشير أيضا إلى زيادة الضغوط المتعلقة بتكاليف مدخلات الإنتاج مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام في مواجهة تحديات الإمدادات العالمية. بلغ التضخم في التكاليف أعلى مستوياته في حوالي عامين مما أدى إلى زيادة في متوسط الأسعار”.

وبلغ التضخم في تكاليف مدخلات الإنتاج أعلى مستوياته في 12 شهرا، مما دفع بعض الشركات إلى زيادة الأسعار.

وأضاف أوين “بينما عبرت بعض الشركات عن مخاوفها من أن استمرار زيادة الأسعار ربما يكبح مسار النمو الحالي، إلا أن البيانات الصادرة عن أحدث مسح أشارت إلى ارتفاع الثقة بشكل عام في الإنتاج لأعلى مستوياتها في 17 شهرا”.

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف بصورة طفيفة في يونيو حزيران لكنه ظل مرتفعا عن علامة الخمسين التي تفصل بين النمو والانكماش.