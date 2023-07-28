الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم التطورات الأمنيّة.. "أورانو" الفرنسية تواصل أنشطة التعدين في النيجر

منذ 11 دقيقة
منجم لليورانيوم في النيجر

منجم لليورانيوم في النيجر

A A A
طباعة المقال

ذكرت شركة أورانو الفرنسية للوقود النووي، اليوم الجمعة، أن أنشطتها في مجال التعدين في النيجر متواصلة، رغم الأحداث الأمنية الدائرة في البلاد.

وقالت أورانو في بيان: “فرقنا تراقب عن كثب الأحداث التي وقعت يوم الأربعاء في النيجر.. أنشطتنا مستمرة”.

وأضافت الشركة أن محطات الطاقة النووية الفرنسية، تستمد أقل من 10 بالمئة من اليورانيوم الذي تحتاج إليه من الدولة الأفريقية.

يأتي ذلك فيما ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بما وصفه بانقلاب عسكري خطير في النيجر، وقال إنّه يعمل مع قادة إقليميّين في منطقة الساحل الأفريقي للدفاع عن الديمقراطية هناك.

وأضاف ماكرون من بابوا غينيا الجديدة: “ندعو لإطلاق سراح الرئيس (محمد) بازوم”، مشيرًا إلى أن فرنسا ستدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الانقلاب.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رئيس وزراء قطر يزور أوكرانيا.. وملفات مهمّة قيد البحث
عبد الفتاح السيسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الرئيس المصريّ يحثّ روسيا على إحياء "اتّفاق الحبوب"
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا
رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا ساعدتنا على تجنّب حرب أهلية

الأكثر قراءة

الطفلة الضحية "لين طالب"
تطوّر قضائيّ جديد في قضيّة الطفلة "لين طالب"!
انفجار في منطقة السيدة زينب
انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
فضل شاكر
بالفيديو - فضل شاكر بأغنية جديدة.. بغيب بمزاجي