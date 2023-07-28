رغم التطورات الأمنيّة.. "أورانو" الفرنسية تواصل أنشطة التعدين في النيجر

ذكرت شركة أورانو الفرنسية للوقود النووي، اليوم الجمعة، أن أنشطتها في مجال التعدين في النيجر متواصلة، رغم الأحداث الأمنية الدائرة في البلاد.

وقالت أورانو في بيان: “فرقنا تراقب عن كثب الأحداث التي وقعت يوم الأربعاء في النيجر.. أنشطتنا مستمرة”.

وأضافت الشركة أن محطات الطاقة النووية الفرنسية، تستمد أقل من 10 بالمئة من اليورانيوم الذي تحتاج إليه من الدولة الأفريقية.

يأتي ذلك فيما ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بما وصفه بانقلاب عسكري خطير في النيجر، وقال إنّه يعمل مع قادة إقليميّين في منطقة الساحل الأفريقي للدفاع عن الديمقراطية هناك.

وأضاف ماكرون من بابوا غينيا الجديدة: “ندعو لإطلاق سراح الرئيس (محمد) بازوم”، مشيرًا إلى أن فرنسا ستدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الانقلاب.