رغم الحملة على “تفاهم معراب”.. ممنوع المس بالتركيبة السياسية بضمانة دولية ومن ضمنها روسيا
ربطت مصادر سياسية متابعة، الحملة التي محورها “تفاهم معراب”، بالتقدم الذي حققه النظام وحلفاؤه في محافظة درعا، اعتقادا بأن ذلك يسهل تقليص حضور منافسيها المحليين في الحكومة .
وقالت المصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان “القوات اللبنانية” والدول الراعية للاستقرار في لبنان ، ترفض المس بالتركيبة السياسية الراهنة في البلد، وان الروس ضمن هذه الدول، وقد ابلغوا ذلك صراحة لرئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط ، عندما زار موسكو والتقى وزير الخارجية سيرغي لافروف ، حيث بادره الأخير بقوله “الدروز عندنا”، اي بضمانتنا.
المصدر الانباء الكويتية