رغم الخلافات.. "تفاؤل" بشأن التوصل إلى "سلام دائم" بين أذربيجان وأرمينيا

أعلن زعيما أذربيجان وأرمينيا في مقابلتين أذيعتا اليوم الثلاثاء، أنهما يأملان في التوصل إلى اتفاق سلام دائم على الرغم من خلافاتهما المتعلقة بإقليم ناغورنو قرة باغ المتنازع عليه.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف في مقابلة مع تلفزيون يورو نيوز، أجريت يوم 21 يوليو/ تموز في مدينة شوشا في منطقة قرة باغ وبُثت اليوم: “أعتقد أنه من الصواب أن تكون متفائلًا”.

وأضاف: “إذا رأينا نهجًا بناء من أرمينيا، والأهم من ذلك، إذا نَحُّوا جانبًا جميع التطلعات للنيل من سلامة أراضينا، سيكون بوسعنا إيجاد حل سلمي قريبًا جدًا، وربما بحلول نهاية العام”.

من جانبه، أبدى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أيضًا تفاؤلًا حذرًا، وذلك في حديث منفصل إلى يورو نيوز في يريفان في 26 يوليو/ تموز.

وقال: “لا يمكن فقط، بل يجب أن يكون هناك سلام. هذا هو إيماني، وموقفي.. ولكن لكي يحدث هذا، من المهم أيضًا أن يكون المجتمع الدولي على دراية بالفروق الدقيقة المهمة حتى يتضح أمامه سبب عدم إحراز تقدم بالسرعة الكافية”.

الأزمة الإنسانية

هذا وجدد باشينيان اتهامه بأنّ أذربيجان لا تزال تمنع عبور المواد الغذائية والأدوية إلى قرة باغ عبر ممر لاتشين، وهي الطريق الوحيدة التي تربط أرمينيا بالجيب، مما تسبب في أزمة إنسانية.

ونفى علييف أن قوات بلاده تمنع حرية الحركة، قائلًا إن أكثر من 2000 من سكان قرة باغ انتقلوا “إلى أرمينيا وعادوا” منذ أن أقامت أذربيجان نقطة تفتيش حدودية عند مدخل الممر في أبريل نيسان.

وقال علييف: “على الأرمن في قرة باغ أن يعوا أن كونهم جزءًا من المجتمع أذربيجان في ظل ضمانات أمنية.. وحقوق منها التعليمية والثقافية والدينية والبلدية، سيجعلهم يعيشون حياة طبيعية”.