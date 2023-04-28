رغم الزلزال المدمر.. عائدات السياحة ترتفع في تركيا 33%

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الجمعة أن عائدات السياحة ارتفعت 32.3 بالمئة إلى 8.69 مليار دولار في الربع الأول، لتحافظ على الاتجاه القوي الذي عادت إليه العام الماضي على الرغم من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد في فبراير\شباط.

وفي عام 2022، ارتفعت الإيرادات 53.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتسجل مستوى قياسيا عند 46.28 مليار دولار مع انحسار جائحة كورونا.

هذا وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة مناطق شاسعة من تركيا وأجزاء من سوريا في 6 فبراير 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها “أسوأ كارثة طبيعية” في المنطقة الأوروبية منذ قرن.

وبعد أشهر من الكارثة، تواجه تركيا مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء المدن المدمرة حيث طُمر عشرات الآلاف من الأشخاص، ويعيش كثر من الناجين في خيم أو حاويات، بينما ارتفعت أرقام الضحايا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في وقت سابق، إن حصيلة الزلزال ارتفعت إلى 45.968 قتيلا، بالإضافة إلى 4267 من اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم. ولقي آلاف آخرون حتفهم في سوريا.