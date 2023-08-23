رغم السيطرة على الحرائق.. إسبانيا تُحذّر من الساعات "الأشدّ حرارة"

أعلنت السلطات الإسبانيّة اليوم الأربعاء، أنّ أكثر من ثمانية آلاف شخص أجلتهم بسبب حريق ظلّ يدمر الغابات في جزيرة تينيريفي، على مدى أكثر من أسبوع، تمكنوا من العودة إلى منازلهم بعد السيطرة على الحريق.

الحريق، الذي بدأ في 15 أغسطس/ آب، أتى على ما يقرب من 15 ألف هكتار من الغابات داخل المتنزه الوطني تحت بركان ثار في جبل تيد، أعلى قمة في إسبانيا. فيما لم يعد حوالي ثلاثة آلاف من السكان بعد إلى منازلهم.

هذا وسيطرت السلطات على الحريق إلى حد كبير، باستثناء منطقة واحدة في جيمار. ومع ذلك، قالت إن هناك العديد من النقاط التي قد تشتعل فيها النيران مجددًا خلال الساعات الأشد حرارة في اليوم، وقد تخرج عن السيطرة مرة أخرى.

وستواصل عشرون طائرة العمل للسيطرة على الحريق الذي امتد على محيط أكثر من 80 كيلومترًا.

يشار إلى أنّ أوروبا تكافح آثار ارتفاع درجات الحرارة. ويسعى رجال الإطفاء في اليونان وإيطاليا والبرتغال إلى السيطرة على حرائق في ظل أجواء جوية حارة وجافة ورياح تشهدها المنطقة أرجعها العلماء إلى تغير المناخ.

ووفقًا للبيانات الرسمية، أتت حرائق الغابات في إسبانيا على 65127 هكتارًا حتى الآن هذا العام.