رغم الضغوط الأميركية.. ظريف يزور العراق اليوم

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يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إلى العراق على رأس وفد سياسي واقتصادي.

وقالت السفارة الإيرانية في بغداد إن الوزير الإيراني سيلتقي الاثنين مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وكذلك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما يلتقي برئيس الجمهورية برهم صالح.

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ومن المقرر أن يلتقي ظريف الثلاثاء في أربيل بمسؤولي إقليم كردستان، على أن ينهي زيارته إلى العراق الخميس المقبل.

وتجري هذه الزيارة في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة الأميركية ضغوطاً ملموسة على الحكومة العراقية لجعلها تتخلى عن تعاونها الاقتصادي مع إيران.

 

المصدر: – قناة العربية

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