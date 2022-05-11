رغم العقوبات.. أميركا تسمح بالاستثمار الأجنبي في شمال شرق سوريا

تفرض الدول الغربية على رأسها واشنطن عقوبات اقتصادية على سوريا ،ضمن اطار قانون قيصر الذي يمنع الاستثمارات الأجنبية خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

غير أنّ الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق تقع في شمال شرق سوريا، خارج سيطرة الحكومة دون أن تخضع لعقوبات، في خطوة تقول إنها تهدف إلى مساعدة منطقة كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية سابقا.

“فيكتوريا نولاند” القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية في مراكش، قالت، خلال اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية.

وأضافت “الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام، والمحررة من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا”.

وقاتلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد لسنوات تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا بمساعدة الولايات المتحدة، لتسيطر على منطقة تقول حكومة دمشق إنها يجب أن تعود لسيطرتها.

وتحتوي هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق سوريا، المتاخمة لتركيا والعراق، على بعض احتياطيات النفط المحدودة في البلاد والأراضي الزراعية، وتطل على أحد جانبي نهر الفرات.

مع ذلك، قال دبلوماسي ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين الأميركيين إن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط.

كما تسيطر قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا على منطقة مجاورة في شمال سوريا تم الاستيلاء عليها من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الدبلوماسي إن أنقرة تعتبر قوات سوريا الديمقراطية جماعة إرهابية، لكنها لن تعارض الترخيص لأنه يغطي الاستثمار في كل من المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والمنطقة التي تسيطر عليها الجماعات التي تدعمها.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا بسبب دور الحكومة في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، لكنها خصصت أموالا لأنشطة “تحقيق الاستقرار” في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم الدولة الإسلامية.