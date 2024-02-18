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رغم العقوبات.. إسبانيا وبلجيكا تتصدران مستوردي الغاز الروسي المسال في أوروبا

منذ 8 دقائق
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أظهرت الإحصائيات الأوروبية أن إسبانيا وبلجيكا تصدّرتا العام الماضي مستوردي الغاز الروسي المسال في أوروبا، فيما زاد الاتحاد الأوروبي استيراده الغاز الروسي 3% رغم العقوبات.

واشترت إسبانيا عام 2023 أكثر من 40% من إجمالي الغاز الروسي الوارد إلى أوروبا بواقع 5.24 مليار متر مكعب بزيادة 5% عن عام 2022.

أما بلجيكا فاستوردت العام الماضي 30% من الغاز الروسي الوارد إلى أوروبا بواقع 1.7 مرة إلى 3.82 مليار متر مكعب.

وثالث أكبر مستورد للغاز الروسي كانت هولندا رغم انخفاض واردتها 1.9 مرة على أساس سنوي إلى 2.1 مليار متر مكعب.

وأصبحت اليونان الرائدة المطلقة في نمو مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث قفزت مستورداتها منه بواقع 4.1 مرة إلى 750 مليون متر مكعب، الأمر الذي جعلها رابع أكبر مستورديه في أوروبا.

أما البرتغال فزادت مشترياتها للغاز الروسي 1.4 مرة إلى 390 مليار متر مكعب لتحتل المرتبة الخامسة في هذه القائمة.

وكانت بين المشترين الآخرين للغاز الطبيعي المسال من روسيا عام 2023 فنلندا وإيطاليا والسويد وإستونيا وليتوانيا التي اشترت جميعها 380 مليون متر مكعب.

وزاد استيراد الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي المسال 3% إلى 12.7 مليار متر مكعب.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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