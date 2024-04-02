رغم العقوبات الأمريكية.. صادرات إيران النفطية بلغت 35 مليار دولار في 12 شهرا

كشفت وكالة أنباء العمال الإيرانية نقلا عن رئيس مصلحة الجمارك محمد رضواني فر قوله اليوم الثلاثاء 2 نيسان /ابريل الجاري، إن صادرات إيران النفطية بلغت 35.8 مليار دولار في الشهور الاثني عشر حتى مارس/ آذار 2024.

ورغم إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على طهران في عام 2018، سمحت المشتريات الصينية من النفط الإيراني للبلاد بالحفاظ على تسجيل فائض في الميزان التجاري.

وقال رضواني فر إنه لولا صادرات النفط لسجلت إيران عجزا تجاريا قدره 16.8 مليار دولار.

وأضاف أن إجمالي حجم التجارة سجل نموا 2.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 153 مليار دولار، منها 86.8 مليار دولار صادرات من إيران.