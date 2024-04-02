الثلاثاء 23 رمضان 1445 ﻫ - 2 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم العقوبات الأمريكية.. صادرات إيران النفطية بلغت 35 مليار دولار في 12 شهرا

منذ ساعة واحدة
صادرات إيران النفطية

صادرات إيران النفطية

A A A
طباعة المقال

كشفت وكالة أنباء العمال الإيرانية نقلا عن رئيس مصلحة الجمارك محمد رضواني فر قوله اليوم الثلاثاء 2 نيسان /ابريل الجاري، إن صادرات إيران النفطية بلغت 35.8 مليار دولار في الشهور الاثني عشر حتى مارس/ آذار 2024.

ورغم إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على طهران في عام 2018، سمحت المشتريات الصينية من النفط الإيراني للبلاد بالحفاظ على تسجيل فائض في الميزان التجاري.

وقال رضواني فر إنه لولا صادرات النفط لسجلت إيران عجزا تجاريا قدره 16.8 مليار دولار.

وأضاف أن إجمالي حجم التجارة سجل نموا 2.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 153 مليار دولار، منها 86.8 مليار دولار صادرات من إيران.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المفتش العام للشرطة، الماليزية رضاء الدين حسين
ماليزيا تحقق في صلة مسلح اعتقلته في كوالالمبور بعصابة إجرامية إسرائيلية
تكدس جثامين الشهداء امام مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح
غزة تحت النار
في اليوم الـ179 للعدوان على غزة.. حصيلة الشهداء تتجاوز الـ32 ألفا
أرامكو وسوناطراك
أرامكو وسوناطراك خفضتا سعر البيع الرسمي لغاز البترول المسال في أبريل

الأكثر قراءة

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
عناصر من حزب الله
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله