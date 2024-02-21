رغم الغضب الإسرائيلي منه.. رئيس البرازيل يجتمع مع بلينكن

يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (الأربعاء 21-2-2024) وسط خلاف دبلوماسي بعد تشبيه لولا حرب إسرائيل في قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون أن يجري لولا وبلينكن محادثات قوية حول قضايا الأمن العالمي ومن بينها الصراع في غزة.

وقالت إسرائيل إن الرئيس البرازيلي غير مرحب به فيها حتى يتراجع عن تصريحاته.

وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أن واشنطن تعارض تصريحات لولا، لكنه أحجم عن منح نبذة حول ما سيقوله بلينكن بخصوص هذه المسألة خلال الاجتماع مع الرئيس البرازيلي.

جاءت تصريحات لولا بعد زيارته للشرق الأوسط الأسبوع الماضي وقبل اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو مع تولي البرازيل الرئاسة الدورية للمجموعة.

وحثت واشنطن إسرائيل على حماية المدنيين لكنها دافعت عن حقها في استهداف مسلحي حماس في قطاع غزة. وتمد الولايات المتحدة حليفتها بالدعم العسكري والدبلوماسي.

وقبل توجه بلينكن إلى أمريكا الجنوبية، قال بريان نيكولز مساعد وزير الخارجية لشؤون النصف الغربي من الكرة الأرضية للصحفيين إن تبادل الأفكار حول الصراع في غزة سيكون “ضروريا خلال المحادثات” بين لولا وبلينكن.

وأضاف نيكولز أن بلينكن ولولا سيناقشان أيضا الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية في فنزويلا والشراكة بين الولايات المتحدة والبرازيل بشأن حقوق العمال والتعاون في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة.