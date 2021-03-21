رغم القانون المثير للجدل.. تويتر تعين ممثلا لها في تركيا

أعلنت شركة تويتر ، عن تعيين ممثل رسمي لها في تركيا حيث ستخضع لقانون مثير للجدل قد يلزمها بالامتثال للمحاكم التي تطلب إزالة المحتوى.

وأعلنت شبكة التواصل الاجتماعي في بيان مساء الجمعة “لتبقى تويتر متاحة لجميع مستخدميها في تركيا قررنا تعيين ممثل قانوني لنا”.

وأعلنت الحكومة التركية أنها تبلغت هذا القرار الذي يأتي بعد نزاع استمر لأشهر بين أنقرة وشبكات التواصل الاجتماعي.

وفي يناير حرمت تركيا تويتر من عائدات الإعلانات لإرغامها على تعيين ممثل قانوني طبقا لقانون دخل حيز التنفيذ في أكتوبر.

والنص يرغم مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك على تعيين ممثلين لها في تركيا تحت طائلة التعرض لعقوبات والانصياع لأوامر المحاكم بسحب محتوى خلال 48 ساعة.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية عينت في الأشهر الماضية ممثلا لها في تركيا، مثل فيسبوك في يناير.

وتؤكد الحكومة التركية أن هذا القانون يرمي إلى التصدي للقرصنة المعلوماتية.

ويرى منتقدو النص أنه يفتح المجال لفرض رقابة إذ أن السلطات التركية تلاحق بلا هوادة المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في 2016.

وتفرض الحكومة التركية رقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي ورفعت عدة دعاوى إثر نشر تغريدات بسيطة بتهمة “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الارهابية”.

وفي 2019 حجبت تركيا الوصول إلى 408 آلاف موقع و40 ألف تغريدة و10 آلاف فيديو على يوتيوب و6200 مشاركة على فيسبوك بحسب تقرير جمعية حرية التعبير.