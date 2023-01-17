الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم تصرفاتها "المخيبة للآمال".. قطر ستواصل الحوار مع طالبان

منذ 7 دقائق
قطر

قطر

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية القطري الثلاثاء إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة طالبان في أفغانستان في الآونة الأخيرة “مخيبة جدا للآمال” لكنه أضاف أن الدوحة ستواصل الحوار إذ أنه السبيل الوحيد لإحداث تغيير على الأرض.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة تتشاور أيضا مع دول إسلامية أخرى بشأن إقامة حوار مع مسؤولي طالبان في قندهار مضيفا أن من المهم الاستمرار في المحاولة بالرغم من أنها “لن تكون مهمة سهلة”.

وفرضت الحكومة التي تقودها حركة طالبان، التي انتزعت السلطة في أفغانستان في أغسطس\آب 2021، حظرا على عمل النساء بمنظمات الإغاثة والتحاقهن بالجامعات والمدارس الثانوية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم روسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قاذفتان روسيتان تجريان دوريات فوق المحيط المتجمد الشمالي
بورصات الخليج
تراجع معظم الاسهم الخليجية بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني
أورسولا فون دير لايين
رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعم إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

الأكثر قراءة

الدكتور باتريك مارديني
الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
لاعبة سيرك
بالفيديو: مشهد هزّ المكسيك... سقوط لاعبة سيرك بعدما خانها الطوق
الدولار
كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟