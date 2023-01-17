رغم تصرفاتها "المخيبة للآمال".. قطر ستواصل الحوار مع طالبان

قال وزير الخارجية القطري الثلاثاء إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة طالبان في أفغانستان في الآونة الأخيرة “مخيبة جدا للآمال” لكنه أضاف أن الدوحة ستواصل الحوار إذ أنه السبيل الوحيد لإحداث تغيير على الأرض.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة تتشاور أيضا مع دول إسلامية أخرى بشأن إقامة حوار مع مسؤولي طالبان في قندهار مضيفا أن من المهم الاستمرار في المحاولة بالرغم من أنها “لن تكون مهمة سهلة”.

وفرضت الحكومة التي تقودها حركة طالبان، التي انتزعت السلطة في أفغانستان في أغسطس\آب 2021، حظرا على عمل النساء بمنظمات الإغاثة والتحاقهن بالجامعات والمدارس الثانوية.