رغم تعليق روسيا.. 3 سفن محملة بالحبوب تغادر موانئ أوكرانيا

قال مركز التنسيق المشترك بقيادة الأمم المتحدة في بيان إن ثلاث سفن غادرت الموانئ الأوكرانية، الثلاثاء، بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك في اليوم الثاني من الإبحار بعدما علقت روسيا مشاركتها في المبادرة.

وجاء في البيان أن تحركات السفن اتفقت عليها وفود من أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في المركز، ومقره إسطنبول، وتم إحاطة الوفد الروسي علما بذلك.

وأفاد البيان أن منسق الأمم المتحدة بشأن مبادرة الحبوب أمير عبد الله يواصل المناقشات مع كل الدول الأعضاء الثلاث في محاولة إلى استئناف مشاركتها بالكامل في المركز الذي يُشرف على المرور الآمن للسفن.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،الاثنين، إن بلاده ستواصل تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لتصدير الحبوب “مثلما اتفقنا” مع المنظمة الدولية وتركيا.

جاء ذلك عقب محادثاته مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا.

وأعلنت روسيا يوم السبت تعليق مشاركتها في المبادرة المدعومة من الأمم المتحدة لمرافقة سفن الشحن في البحر الأسود.