رغم تفشي كورونا.. إيران تستأنف إقامة صلاة الجمعة قبل أسبوع من الوقت المحدد

رغم تفشي فيروس كورونا وتسجيله أرقام كبيرة في إيران ، أقيمت، اليوم ، صلاة الجمعة في عدد من المدن الإيرانية الكبرى، بما فيها أصفهان، ورشت، وهي المدن التي تمر بوضعيات صفراء من وباء كورونا.

وسجلت بعض المحافظات والمدن التي أقيمت فيها صلاة الجمعة، خلال الموجة الأولى من تفشي الفيروس أكبر عدد من المصابين والوفيات.

وكان مجلس تعيين سياسات أئمة الجمعة قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد وضعيات صفراء من مرض كورونا اعتبارًا من 21 يونيو (حزيران) الحالي، مؤكدًا أن المدن التي تستعد لتنفيذ التعاليم الصحية والإجراءات الوقائية بشكل دقيق بإمكانها إقامة صلاة الجمعة اعتبارًا من اليوم .

وکانت وزارة الصحة الإيرانية قد نشرت في 4 یونیو الحالي تقريرًا حول تفشي كورونا المستجد في البلاد، أشارت خلاله إلى أن 245 مدينة تمُر بوضعية صفراء من المرض.

وكان المرشد الأعلى الإيراني قد دعا في وقت سابق إلى إقامة المراسم الدينية سريعًا