رغم تهديدات الحوثي.. لا "تغييرات جوهرية" في مسارات شركة نفط أميركية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط، مايك ويرث، أنّ الشركة لم تجر “تغييرات جوهرية” في مساراتها للشحن، رغم تهديد جماعة الحوثي اليمنية بالتوسع في هجماتها في البحر الأحمر لتشمل سفنًا أميركية.

وأضاف ويرث في تصريح لتلفزيون بلومبرغ، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، أن الشركة تعمل مع السلطات البحرية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط لنقل شحناتها من خلال المنطقة.

وتأتي تهديدات الحوثيين ردًا على هجمات أميركية وبريطانية على مواقعهم في اليمن. وذكر مسؤول في شركة “دي.بي وورلد الإمارات” (موانئ دبي العالمية) اليوم الثلاثاء، أن الاضطرابات في البحر الأحمر ستتسبب في رفع أسعار البضائع الاستهلاكية، وذلك بعد أن ضرب صاروخ سفينة أخرى في المنطقة.