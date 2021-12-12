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رغم توتر العلاقات.. روسيا تعزي في ضحايا الأعاصير بالولايات الأمريكية

12 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2021 10:34 صباحًا
أعاصير تجتاح عدة ولايات أمريكية

أعاصير تجتاح عدة ولايات أمريكية

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أعربت السفارة الروسية في واشنطن عن تعازيها لذوي ضحايا الأعاصير التي ضربت عددا من الولايات الأمريكية.

وجاءت التعزية في ذروة التوتر الذي يخيم على البلدين حول عدة قضايا، أبرزها التوترات على حدود أوكرانيا، والحشد العسكري لموسكو الذي ينبئ، بحسب ساسة منسيك، بغزو قريب.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في رسالة على فيسبوك: “تعرب السفارة عن عميق تعازيها لأسر وأصدقاء القتلى في سلسلة الأعاصير المدمرة التي ضربت المناطق الوسطى من الولايات المتحدة. نتمنى للجرحى جراء الكارثة الشفاء العاجل”.

وقضي 83 شخصا على الأقل في 5 ولايات في وسط الولايات المتحدة وجنوبها أمس السبت، بسبب أعاصير وعواصف اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها “مأساة تفوق التصور”.

وأحصي سبعون قتيلا في ولاية كنتاكي وحدها، حيث قال حاكم كنتاكي إندي بيشير: “كنا شبه متأكدين من أننا سنخسر أكثر من خمسين (من سكان الولاية). وأنا متأكد راهنا أن هذا العدد يتجاوز سبعين، وقد يتجاوز مئة بحلول نهاية اليوم”.

وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة فيما تناثرت قضبان حديد ملتوية وأشجار مقتلعة وحجارة في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق، والرياح المرافقة التي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر.

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