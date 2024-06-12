رغم توقعات بارتفاع طفيف.. استقرار أسعار المستهلكين في أمريكا في مايو

لم تشهد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تغيرا يذكر على غير المتوقع في مايو أيار بعد انخفاض أسعار البنزين، لكن التضخم سيظل مرتفعا جدا على الأرجح بحيث لا يتسنى لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بدء خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر أيلول في ظل استمرار قوة سوق العمل.

وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك التي أعلن عنها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأربعاء في أعقاب زيادة 0.3 بالمئة في أبريل نيسان.

ويتجه مؤشر أسعار المستهلكين نحو الانخفاض منذ أن سجل قراءات قوية في فبراير شباط ومارس آذار. وقد تواصل ضغوط الأسعار الانحسار مع خفض كبار تجار التجزئة ومن بينهم سلسلة متاجر تارجت، الأسعار على سلع تمتد من المواد الغذائية إلى الحفاضات في سعيها لجذب المستهلكين الذين سئموا التضخم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.3 بالمئة في مايو أيار بعد ارتفاعه 3.4 بالمئة في أبريل نيسان. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ما بين 0.1 و3.4 بالمئة على أساس سنوي.