رغم خسارته في الإنتخابات… ترامب ينشر فيديو ترويجي له مثيراً للجدل

نشر الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الاثنين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو ترويجي من حملته الانتخابية، يسلط الضوء على لحظات مختلفة من رئاسته التي استمرت 4 سنوات.

وأثار الفيديو سخرية متابعي ترامب، حيث رأى العديد أنه عبارة عن محاكات لإعلان اللحوم الشهير “Beef: It’s What For Dinner” في فترة التسعينيات، بدءا من الموسيقى المصاحبة للفيديو إلى الشعار الذي اختتم به، وهو “ترامب: ما تستحقه أمريكا”، “Trump: He’s What’s For America”.

والفيديو عبارة عن مجموعة محطات عاشها ترامب كرئيس للولايات المتحدة، أرفقها بتعليقات أقرب للشعارات الترويجية، كـ”ترامب يعني الوظيفة الأمريكية”، “ترامب يرمز إلى الحرية”، “ترامب يمثل العدالة الأمريكية”، “ترامب يمثل قوتنا العسكرية”، وذلك بحسب RT.