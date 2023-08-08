رغم خفض تصنيف 10 بنوك.. موديز تؤكّد: القطاع المصرفيّ الأميركي لا يزال قويًا

ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنّ القطاع المصرفي الأميركي لا يزال قويًا رغم خفضها تصنيف عدة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم، لكنها حذرت من أنها قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الكبرى الأخرى.

وقالت آنا أرسوف العضو المنتدب للمؤسسات المالية بموديز في مقابلة مع رويترز: “ما نفعله هنا هو أننا نقر بوجود بعض الرياح المعاكسة.. لا نقول إن النظام المصرفي يعاني من خلل”.

وانخفض مؤشر أسهم البنوك على ستاندرد اند بورز اثنين بالمئة، بعد أن خفضت موديز تصنيف 27 مصرفًا أمس الإثنين، مما سلّط الضوء على التحديات الناجمة عن رفع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف التمويل واحتمال حدوث ركود من شأنه أن يؤثر على الأرباح.

وقالت جيل سيتينا، العضو المنتدب المشارك في موديز: “نشعر بأن الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بوجه عام على وشك التراجع”.