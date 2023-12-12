رغم خلافاتهما القديمة.. الصين وفيتنام تتفقان على بناء "مستقبل مشترك"

أعلنت الصين وفيتنام رغم خلافاتهما القديمة بشأن مطالبتهما بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، الثلاثاء أنهما تريدان توطيد العلاقات وبناء “مستقبل مشترك” وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من تعزيز هانوي لعلاقاتها الرسمية مع الولايات المتحدة.

وخلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هانوي، في أول زيارة له كرئيس صيني إلى فيتنام خلال ست سنوات، تم توقيع 37 اتفاقية تعاون بين البلدين.

ووفقا لأحد الاتفاقات الموقعة، وقع البلدان مذكرة تفاهم لتسيير دوريات مشتركة في خليج تونكين في بحر الصين الجنوبي مما يشير إلى التوترات بينهما قد تهدأ.

وحث كبار المسؤولين في البلدين على تعزيز خط السكك الحديدية بين مدينة كونمينغ بجنوب الصين وميناء هايفونغ بشمال فيتنام، والذي يمر عبر مناطق في فيتنام غنية بالمعادن النادرة.

وقال سفير الصين لدى فيتنام شيونغ بو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بكين تعتزم تقديم منح لتطوير خطوط السكك الحديدية رغم عدم وضوح حجم وشروط القروض المحتملة.

وسيسمح تعزيز روابط النقل لفيتنام بزيادة صادراتها إلى الصين وخاصة المنتجات الزراعية في حين ترغب بكين في دمج المزيد من الشمال الفيتنامي في شبكات سلاسل التوريد الجنوبية الخاصة بها.

وحث شي على تعزيز أطر التعاون في مجالات الأمن والاتصال والطاقة الخضراء والمعادن النادرة التي تعد الصين أكبر مُستخلِص لها في العالم في حين أن فيتنام تحتل المرتبة الثانية من حيث الاحتياطيات المقدرة لهذه المعادن بعد الصين.