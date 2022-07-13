رغم زيادة المخزونات الأمريكية.. ارتفاع طفيف لأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الواقع في 13 تموز 2022 حتى بعد صدور بيانات أظهرت زيادة مخزونات النفط الأمريكية فضلا عن أرقام التضخم القوية التي عززت موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مجددا.

وأغلق خام برنت مرتفعا ثمانية سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 99.57 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأميريكي 46 سنتا أو 0.48 في المئة إلى 96.30 دولار للبرميل.

وانخفض خام برنت بحدة منذ أن بلغ 139 دولارا في مارس آذار، وهو ما كان قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2008. وقد أثر استئناف الصين فرض قيود كوفيد-19 على السوق هذا الأسبوع.

وهوت الأسعار بأكثر من سبعة بالمئة أمس الثلاثاء في تعاملات متقلبة لتستقر دون 100 دولار لأول مرة منذ أبريل نيسان.

وأظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 9.1 في المئة في يونيو حزيران مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما عزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي ليرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية أكثر من المتوقع. وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام التجارية الأمريكية ارتفعت 3.3 مليون برميل.